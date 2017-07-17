ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع متنوعة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر 5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 17 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وفي السياق

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 17 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق نفسه صرح ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة الميناء بأنه فى إطار تشجيع الاتجاه الى تفعيل زيادة نسبة المنقول بالسكة الحديد جار تحميل قطار سكر من ساحة الميناء النهرى، كما غادر الميناء (109) سيارة بحمولة (5364) طن قمح.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 6399 طنا، و رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 70193 طنا.

ولفت المركز الإعلامى إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 8000 طن يوريا و 8500 طن علف بنجر.