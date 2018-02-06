ميناء دمياط يستقبل 6 سفن بضائع

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات ا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء في العاشرة مساء أمس الإثنين القطار رقم 2435، وفي الثانية والنصف صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2450، بحمولة إجمالية 2614 طن قمح، في حين غادر 154 سيارة نقل محملة بـ 4395 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 66714 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 43973 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 5800 طن يوريا، و 1920 طن رمل، و 20700 طن ملح.

ولفت المركز إلى أن الكراكة مكه تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 41196 متر مكعب، وذلك حفاظا على سلامة وامان السفن بعد النوات الاخيرة التى تعرض لها الميناء.