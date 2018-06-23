ميناء دمياط يستقبل 6 سفن بضائع ويُصدر 4455 طن رمل

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، وصدر 4455 طن رمل، فيما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجى ف

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، وصدر 4455 طن رمل، فيما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء 60 سيارة نقل محملة بـ 2810 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 33896 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 23279 طنا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الميناء شملت 13000 طن يوريا و 4271 طن فوسفات و 15509 طن حجارة.

