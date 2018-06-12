ميناء دمياط يستقبل 6 سفن بضائع ويُصدر 4000 طن علف

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وصدر 4000 طن علف، فيما غادر سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 22 بالمخطاف الخارجي فى انت

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وصدر 4000 طن علف، فيما غادر سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 22 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء فى السابعة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2442، وفي الرابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2448، بحمولة إجمالية 2655 طن قمح، في حين غادر 113 سيارة نقل محملة بـ 5365 طن قمح.

يشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 98868 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24609 طنا.

وأوضح أن الميناء استقبل فى العاشرة مساء أمس قطارا محملا بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 9946 طن فوسفات و 1250 طن نترات أمونيا.