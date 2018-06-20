ميناء دمياط يستقبل 6 سفن بضائع ويصدر 4000 طن فوسفات

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتان حاويات و7 سفن بضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. ولفت المر

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتان حاويات و7 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الاعلامي إلى أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2741 طن قمح.

وتجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ45321 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص24555 طنا.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الميناء شملت5650 طن رمل، و5600 طن يوريا، و4000 طن فوسفات .

