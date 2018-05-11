ميناء دمياط يستقبل 6 سفن بضائع.. ويصدر 281 طن أسمنت

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات، و3 بضائع عامة، وغادرت سفينتا حاويات و9 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 12، و4 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأضاف أنه

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات، و3 بضائع عامة، وغادرت سفينتا حاويات و9 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 12، و4 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء قطار محمل بـ 1354 طن قمح، في حين غادرت 102 سيارة نقل محملة بـ 4904 أطنان قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 167201 طناً، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24109 أطنان.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 5000 طن يوريا و9195 طن فوسفات، و281 طن أسمنت، و206 أطنان دخان وإعادة شحن 465 طن كسب فول صويا.