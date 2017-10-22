ميناء دمياط يستقبل 6 سفن بضائع وحاويات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 5 بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، فضلا عن 13 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.و

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 5 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، فضلا عن 13 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أنه غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس السبت القطار رقم 2472، وفي السادسة صباح اليوم الأحد القطار رقم 2451، بحمولة إجمالية 2551 طن قمح، في حين غادر 114 سيارة بحمولة 5744 طن قمح .

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 163563 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17483 طن.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 12440 طن يوريا، و 3000 طن رمل.