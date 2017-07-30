ميناء دمياط يستقبل 6 سفن بضائع متنوعة وحاويات

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 3 بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، بالإضافة إلى 15 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 3 بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، بالإضافة إلى 15 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

يذكر أنه جار تحميل قطار سكر من ساحة الميناء النهرى.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 62594 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 53666 طنا.

ولفت المركز الإعلامى إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 18800 طن يوريا و 3000 طن فوسفات و 1560 طن أسمنت و 3000 طن علف بنجر و 2500 طن ملح.