ميناء دمياط يستقبل 6 سفن بضائع عامة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 6 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 6 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بـ 2474 طن قمح، في حين غادر 111 سيارة نقل محملة بـ 4950 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168106 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25280 طنا.

يشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 8100 طن يوريا، و 3043 طن علف، و 1084 طن رخام.