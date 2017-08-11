ميناء دمياط يستقبل 6 سفن بضائع عامة وحاويات

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، بالإضافة إلى 5 أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، بالإضافة إلى 5 أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف البيان: “غادر الميناء في الخامسة من مساء أمس الخميس القطار رقم 2472، وفى الخامسة والنصف من صباح اليوم الجمعة القطار رقم 2481، بحمولة إجمالية بلغت 2631 طن قمح، في حين غادرت 84 سيارة بحمولة 3863 طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 108719 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 43438 طنا.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 10500 طن يوريا و434 طن فوسفات و1200 طن داى أمونيا و300 طن رمل زجاجى.