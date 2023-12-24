ميناء دمياط يستقبل 5957 طن حديد ويُصدر 12830 طن ملح صب

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 9 سفن أيضا، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن بالميناء وصل إلى 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 5228 طن قمح و7672 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 5957 طن حديد و4183 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 3716 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 479 طن أسمنت معبأ و6109 طن يوريا و12830 طن ملح صب.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 448 طن ملح معبأ علاوة على 50 طن رمل.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 536 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 299 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1413 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 139452 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 306068 طنًا.

وقال المركز إنه غادر هيئة ميناء دمياط 4 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 5074 طن قمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وكوم أبو راضي وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1825 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 6 سفن، بينما غادر سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.