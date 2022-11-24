ميناء دمياط يستقبل 59 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (ELBIDA) القادمة من روسيا وعلى متنها 59 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مالطا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 16 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 31 سفينة – من بينهم السفينة (ELBIDA) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 12916 طن قمح و1165 طن ابلاكاش و839 طن رخام و3100 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 7500 طن ذرة علاوة على 3800 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 1039 طن رمل و1000 طن يوريا ويضاف إلى ما سبق 8622 طن بضائع متنوعة.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1619 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 400 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1642 حاوية مكافئة.

وذكر المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 165817 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137082 طنًا.

وقال المركز أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2544 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

يشار إلى أن حركة الشاحنات – دخولًا وخروجًا – بلغت 4662 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.