ميناء دمياط يستقبل 5812 رأس ماشية حية ويُصدر 7654 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، فيما غادر 8 سفن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 41 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 4700 طن خردة، و256 طن بذور كتان، و500 طن بسلة، و5229 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضًا 2000 طن ذرة، و8536 طن قمح، و8000 طن صويا صب، و503 أطنان صويا معبأ، و1601 طن خشب زان، يضاف إلى ما سبق 5812 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 1721 طنًّا.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 7654 طن يوريا، و688 طن صويا، و100 طن ملح معبأ.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 162 طن أسمنت، و2400 طن مولاس، و4300 طن رمل، و15047 طن كلينكر، و7505 أطنان بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1590 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 480 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2644 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 162075 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133231 طنًّا.

وقال إنه غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2548 طن قمح متجهين إلى كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5651 شاحنة.

يُذكر أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 13 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة حاويات وبضائع عامة،

ومن بينهم السفينة (LUGANO) القادمة من روسيا، وعلى متنها 57750 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة عَلَم جزر مارشال،

بالإضافة إلى ناقلة الغاز المسال (BW CASSIA) التي ترفع عَلَم سنغافورة، ويبلغ طولها 295 مترًا، وبعرض 46 مترًا، حيث قامت بتحميل 61 ألف طن غاز مسال.