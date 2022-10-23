ميناء دمياط يستقبل 58 سفينة خلال الأسبوع الماضي

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي خلال الفترة من 16 وحتى 22 أكتوبر الحالي، قرابة 58 سفينة، مقابل 72 سفينة الأسبوع قبل الماضي.

وحسب تقرير صادر عن هيئة الميناء، فإن الهيئة استقبلت 280 ألف طن من البضائع العامة، خلال الأسبوع الماضي، مقابل 346 ألفًا خلال الأسبوع قبل الماضي.

وعن حركة القطارات فقد غادر الميناء 11 قطارا من القمح الأسبوع الماضي، إضافة الى 6 قطارات محملة بالحاويات، مقارنة بنحو 12 قطارا من القمح و2 قطارات حاويات الأسبوع قبل الماضي.

وبالنسبة لحركة الحبوب والغلال بالميناء فقد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح في أخر تلك الفترة بالأسبوع الماضي الى قرابة 120 ألف طن، بينما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 135 ألف طن، وذلك مقارنة بنحو 102 الف طن للقطاع العام و125 ألف للقطاع الخاص الاسبوع قبل الماضي.

ووفقا لتقرير هيئة ميناء دمياط فقد بلغت حركة الحاويات الأسبوع الماضي قرابة 12.8 ألف حاوية، وذلك مقارنة بنحو 16.4 ألف حاوية، موزعة بين 2568 آلاف حاوية من الصادرات، و1511 حاوية واردات، و8.79 ألف حاوية من الترانزيت.

وخلال أول أكتوبر الجاري فاز ميناء دمياط بجائزة أفضل ميناء تجاري بحرى في استخدام التكنولوجيا الحديثة الأكثر ملاءمة للبيئة .تتويجا لجهوده في إدارة وتطوير الأعمال وفقا للمعايير البيئية السليمة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية باليوم البحري العالمي 2022 التي أقيمت بالإسكندرية تحت شعار ( تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحرى أكثر ملاءمة للبيئة ) برعاية الفريق مهندس كامل الوزير.. وزير النقل والذى فاز بجائزة شخصية هذا العام خلال تلك الاحتفالية ، وحضور قائد القوات البحرية ، رئيس قطاع النقل البحري ، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولفيف من السفراء وخبراء النقل البحري والشخصيات العامة.

وقام الفريق مهندس كامل الوزير بتسليم الجائزة إلى اللواء بحري أ.ح أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، الذى أوضح أن فوز الميناء بتلك الجائزة جاء نتاج للنجاح الذى حققته الهيئة في مجال تطبيق عدد من المنظومات التكنولوجية الحديثة والتي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية وعلى رأسها تطبيق منظومة التراكى الآني للسفن (JIT) ، ومنظومة إمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية (OPS) ، بغرض الحد من الانبعاثات الضارة بيئيا من السفن .

وفيما يخص جهود هيئة ميناء دمياط لحماية البيئة ، يتم تطبيق المعايير الدولية والمحلية لحماية البيئة في إطار منظومة متكاملة دائمة التحديث وفقا لسياسات بيئية فعالة بالتعاون مع الجهات المعنية والتشاور مع مجتمع الميناء ، وفقا لتوجيهات وزارة النقل، بالتزامن مع قرب استضافة مصر لأعمال مؤتمر المناخ cop27 .