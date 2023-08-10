ميناء دمياط يستقبل 58 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (RISING LION) القادمة من روسيا وعلى متنها 58 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م، ضمن جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي السياق ذاته، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادرته 12 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 39 – من بينها السفينة (RISING LION) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 2265 طن خردة و1296 طن خشب زان و3000 طن كسب فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 2082 طن نواتج تقطير و914 طن فول صويا و2938 طن زيت طعام و152 طن بازلاء و1305 أطنان أبلاكاش و9973 طن ذرة و1751 طن كسب صويا و4938 طن قمح.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 6256 طن يوريا و325 طن رمل و1557 طن ملح صب و1170 طن أسمنت و3850 طن علف بنجر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 362 طن كحول و18967 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1486 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 96 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4063 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 159680 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 126268 طنًا.

وذكر أنه غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3853 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى وشبرا، بإلإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية.

وأشار المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 5507 شاحنات.