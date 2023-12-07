ميناء دمياط يستقبل 5716 طن حديد ويُصدر 5258 طن أسمنت معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، لافتا إلى أن عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 5340 طن خردة و5716 طن حديد و751 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 10631 طن قمح و3400 طن زيت طعام و8065 طن ذرة و1750 طن فول صويا و850 طن فلوسبار ويضاف إلى ما سبق 3262 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1378 طن.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 10257 طن رمل و5258 طن اسمنت معبأ و11688 طن يوريا و8209 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1097 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 62 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2184 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 129919 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 347661 طنًا.

وقال أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1335 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطاران بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم وشحن عدد 50 حاوية 20 قدم، حيث كانا قادمين من الإسكندرية والسخنة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 6042 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 14 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.