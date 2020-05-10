ميناء دمياط يستقبل 5700 طن سكر ويُصدر 1313 طن أسمنت

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية حاويتين و5 سفن بضائع عامة من بينها شحنة سكر تزن 5700 طن، فيما غادر حاويتان و7 سفن بضائع عامة من بينها شحنة أسمنت تزن 1313 طن.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن بالميناء بلغ 22 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 11719 طن حديد و5700 طن سكر و7551 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 4940 طن ابلاكاش و267 طن خشب زان و15300 طن ذرة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 18165 طن يوريا علاوة على 1313 طن أسمنت.

وأوضح أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 624 حاوية مكافئة تشمل فواكه (برتقال وعنب)، وخضراوات (فول أخضر وبطاطس)، وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وأرز وسمسم وفاصوليا)، حيث يتم تصديرها إلى الإمارات والسعودية وسوريا وهولندا وألمانيا وبنجلاديش واليونان وكوريا الجنوبية وبريطانيا وباكستان.

وقال المركز إن عدد الحاويات الواردة بلغ 355 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1304 حاويات مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 150521 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 116020 طنا.

يذكر أنه قد غادر الميناء 2048 شاحنة منها 891 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 47153 من البضائع العامة.

الجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.