ميناء دمياط يستقبل 5700 طن حديد ويُصدر 4200 طن فوسفات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن بضائع عامة من بينها شحنة حديد تزن 5689 طنا، فيما غادر سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة من بينها شحنة فوسفات تزن 4200 طن.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 15 سفينة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 5689 طن حديد و2000 طن خردة و5393 طن ذرة.

كما استقبل الميناء 2461 طن خشب زان و1405 أطنان أبلاكاش و4552 طن أرز.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 2650 طن رمل و10400 طن يوريا و4200 طن فوسفات.

وقال المركز إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 265 حاوية مكافئة تشمل فواكه (عنب وفراولة وبرتقال)، وخضراوات (خضروات مشكلة ومجمدة وملوخية وبطاطس وبازلاء وخرشوف)، وحاصلات زراعية (برسيم وثوم وكتان وبصل)، حيث يتم تصديرها إلى السعودية والإمارات وهولندا وايطاليا وسنغافورة والصين وبريطانيا وأمريكا وألمانيا وسلوفينيا.

ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 192 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1864 حاوية مكافئة.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 29327 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 113041 طنا.

وأوضح أن غادر الميناء 2346 شاحنة منها 754 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42086 من البضائع العامة.

الجير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.