ميناء دمياط يستقبل 56700 طن قمح لصالح «السلع التموينية» والقطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (VOGE MIA) القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ31500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علَم ليبيريا، ويبلغ طولها 187 م، وعرضها 28 م، بالإضافة إلى السفينة (HAROUN BEY) القادمة أيضًا من روسيا، وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ25200 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علَم سيراليون، ويبلغ طولها 168 م، وعرضها 26 م،

حيث يأتي ذلك تأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح، وفي إطار جهود الدولة من اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية التي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

في سياق متصل أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن، فيما غادر 8 سفن،

مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 26 سفينة، من بينها السفينة (VOGE MIA)، والسفينة (HAROUN BEY)- حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت 4428 طن قمح، و1860 طن أرز، و4000 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضًا 676 طن خشب زان، و3220 طن أبلاكاش، و9773 طن حديد، يضاف إلى ما سبق 4186 طن رخام.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 1900 طن رمل، و1250 طن بنجر، و5500 طن يوريا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 104 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 687 حاوية مكافئة.

وذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 123392 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 148925 طنًّا.

وقال المركز إنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2461 طن قمح متجهيْن إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3547 شاحنة.

يُذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرها من الأرصفة.