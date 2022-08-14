ميناء دمياط يستقبل 5651 طن حديد ويُصدر 3928 طن جبس

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، فيما غادر 11 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 30 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 2450 طن ابلاكاش و10465 طن ذرة و2017 طن أرز.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا 1254 طن خشب زان و5651 طن حديد ويضاف إلى ما سبق 16646 طن قمح.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 3928 طن جبس علاوة على 21893 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1173 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 88 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2053 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 28892 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 197575 طنا.

ولفت إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً في ميناء دمياط بلغت 4059 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.