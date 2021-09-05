ميناء دمياط يستقبل 5520 طن خشب زان ويُصدر 2000 طن كوارتز

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، واستقبل الميناء 9761 طن حديد، و14807 طن ذرة، و2886 طن سكر.

كما استقبل الميناء 5520 طن خشب زان، علاوة على 2427 طن أبلاكاش.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 12862 طن فوسفات و7584 طن يوريا و2000 طن كوارتز ويضاف إلى ما سبق 1925 طن داي أمونيا.

وقال المركز إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1101 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (زيتون وبصل وبطاطا وفول أخضر وبقدونس وفلفل وبرسيم وزعتر وفول وريحان)، وفواكه (فراولة ورمان ومانجو وبطيخ)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية والجزائر وهولندا وامريكا وايطاليا وفرنسا وكرواتيا واسبانيا وسلوفينيا.

وأضاف المركز أن عدد الحاويات الواردة بلغ 318 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3106 حاويات مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 37349 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 545 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 2868 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.