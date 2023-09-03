ميناء دمياط يستقبل 55 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (PMS SEAGULL) القادمة من أستراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ55000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، ويبلغ طول السفينة 200 م وعرضها 32 م، وذلك تأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 14 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 5000 طن نواتج تقطير و640 طن خردة و61 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 653 طن ابلاكاش و6296 طن حديد و8371 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 9520 طن قمح.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 339 طن رمل و6359 طن يوريا و2200 طن مولاس و1874 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 757 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 91 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4322 حاوية مكافئة.

وقال إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 55420 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 211063 طنًا.

وأشار المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت 4419 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 6 سفن، بينما غادر 13 سفينة، بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.