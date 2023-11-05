ميناء دمياط يستقبل 54962 طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط 54962 طن قمح لصالح القطاع الخاص، منها السفينة (PRINCESS MAYSA) القادمة من أوكرانيا وعلى متنها 5845 طنا، وترفع علم بنما ويبلغ طولها 110 أمتار وعرضها 18 م، بالإضافة إلى السفينة (BELHAVEN) القادمة من بلغاريا وعلى متنها 49117 طنا ويبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م، وذلك تأكيداً على جاهزية الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن، فيما غادر 8 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 33 – من بينها السفينتان (PRINCESS MAYSA و BELHAVEN) – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، إذ استقبل الميناء 7980 طن خردة و1265 طن خشب زان و3001 طن ذرة و800 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 3200 طن أبلاكاش و18443 طن قمح.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 10058 طن يوريا و2850 طن جبس معبأ و14920 طن كلينكر.

كما صدر الميناء أيضا 3521 طن أسمنت و5188 طن رمل و1150 طن ملح ويضاف إلى ما سبق 4898 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 930 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 275 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4870 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 69815 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 418433 طنًا.

وقال: غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2642 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5207 شاحنات.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 16 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.