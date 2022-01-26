ميناء دمياط يستقبل 547 رأس ماشية حية ويُصدر 4800 طن أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إنه رغم الأحوال المناخية السيئة التى تتعرض لها بعض المحافظات، فإن الميناء لم يغلق البوغاز، ومستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، موضحًا أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، حيث تعامل الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 15427 طن ذرة و1763 طن خشب زان و13620 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 995 طن ابلاكاش، إضافة إلى 547 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 150 طنا.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 4250 طن رمل و466 طن كحول و4800 طن اسمنت.

وذكر أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 845 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (ورق عنب وبطاطس وبقدونس وفاصوليا وخرشوف وخس وسبانخ وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (كراوية وبصل وبرسيم وسمسم وليمون وكتان وقطن)، وفواكه (برتقال وبلح وجريب فروت وفراولة وفواكة مجمدة ويوسفي)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية واليونان وأمريكا واسبانيا والهند واندونيسيا وهولندا وفيتنام والصين وروسيا.

وأشار المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 408 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2145 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 122715 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 148908 طنا.

وقال المركز أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2387 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، علاوة على مغادرة قطار آخر مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4966 شاحنة.

يذكر أن يوجد بـ”ميناء دمياط” عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرها من الأرصفة.