ميناء دمياط يستقبل 5469 رأس ماشية ويُصدر 1800 طن مولاس

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي أنه قد غادر الميناء اليوم ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS TROY) التى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 44 مترا بعد أن قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 64 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى باكستان.

يشار إلى أن اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط تابع عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4568 طن حديد و1675 طن ابلاكاش و7748 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 8357 طن قمح و16100 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 5469 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1422 طن.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 2150 طن فوسفات و1800 طن مولاس و1150 طن رمل.

وأضاف أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 425 حاوية مكافئة تشمل على حاصلات زراعية مثل البصل، حيث يتم تصديرها إلى سنغافورة.

ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 135 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 844 حاوية مكافئة.

وقال إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 180410 أطنان بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80733 طنا.

ونوه المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2652 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 1389 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.