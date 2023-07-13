ميناء دمياط يستقبل 5454 طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (CAPTAIN ADAM 1) القادمة من أوكرانيا وعلى متنها 5454 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم تنزانيا ويبلغ طولها 103 م وعرضها 18م.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 20 سفينة، فيما غادر 18 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 37 سفينة – من بينها السفينة (CAPTAIN ADAM 1) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 669 طن خشب زان و2934 طن أرز أبيض و6676 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 6921 طن ابلاكاش و1377 طن عدس و1037 طن ذرة و1850 طن زيت طعام و6499 طن فول و2270 طن كسب عباد ويضاف إلى ما سبق 9000 طن قمح.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 1248 طن حديد تسليح و486 طن نشارة و5500 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 7360 طن أسمنت معبأ علاوة على 5617 طن بضائع متنوعة.

وقال أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 973 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 37 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3616 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 167628 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 210842 طنًا.

وذكر أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2595 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

وأشار المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 5614 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 8 سفن، بينما غادر 10 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.