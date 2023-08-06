ميناء دمياط يستقبل 5442 طن قمح ويُصدر 11389 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة 45 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 2969 طن ابلاكاش و2761 طن خشب زان و2673 طن كسب فول صويا و3488 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 3404 أطنان ذرة و5888 طن خردة و2151 طن فول صويا و1989 طن حديد و5442 طن قمح و3112 طن نواتج تقطير و9000 طن كسب صويا ويضاف إلى ما سبق 3600 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 11389 طن يوريا و1600 طن رمل و257 طن كحول و2329 طن ملح معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 50 طن مولاس علاوة على 5600 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1022 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 357 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3938 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 168208 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 147809 أطنان.

وذكر المركز أنه قد غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2760 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4770 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 18 سفينة، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 46 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.