ميناء دمياط يستقبل 5399 طن خشب.. ويُصدر 2180 طن فوسفات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، من بينها شحنة خشب تزن 5399 طن، فيما غادر سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة، من بينهما شحنة فوسفات تزن 2180 طن، وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 15 سفينة.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 5399 طن خشب و4431 طن ذرة و6115 طن خرده.

كما استقبل الميناء أيضا 2559 طن فول علاوة على 8141 طن قمح.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 2180 طن فوسفات.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 575 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 332 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1123 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 77663 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 121053 طنا.

وقد غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2674 طن قمح، في حين غادر 788 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41269 من البضائع العامة، منها 129 سيارة نقل محملة بـ6186 طن قمح.

الجدير بالذكر أن الميناء استقبل أمس سفينتان حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتان حاويات و3 سفن بضائع عامة. وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 720 طن فوسفات و792 طن ثنائى فوسفات أمونيوم وكذلك 3500 طن يوريا.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

ويشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.