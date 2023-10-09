ميناء دمياط يستقبل 538 رأس ماشية حية ويُصدر 3800 طن أسمنت معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 5000 طن ذرة و4900 طن فول و2300 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 5954 طن حديد و6871 طن سكر و8900 طن قمح و3200 طن عدس ويضاف إلى ما سبق 538 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 182 طن.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 14370 طن يوريا و3800 طن اسمنت معبأ و6928 طن علف و2000 طن ملح معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2677 طن رمل علاوة على 9100 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 307 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 334 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6316 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 34766 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 382282 طنًا.

وقال المركز أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3749 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4941 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (OCENA STAR) القادمة من أوكرانيا وعلى متنها 4317 طن قمح وترفع السفينة علم الكاميرون ويبلغ طولها 96 م وعرضها 16 م، بالإضافة إلى السفينة (QUEEN LILA) القادمة من روسيا وعلى متنها 31800 طن قمح لصالح القطاع الخاص وترفع السفينة علم بليز ويبلغ طولها 177 م وعرضها 28 م.