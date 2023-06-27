ميناء دمياط يستقبل 5367 طن زيت طعام ويُصدر 11270 طن كلينكر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7900 طن خردة، و19975 طن ذرة، و5367 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضًا 1367 طن أبلاكاش، و576 طن خشب زان، و12681 طن بذرة صويا، و1500 طن طن كسب صويا، يضاف إلى ما سبق 10433 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 6914 طن يوريا، و1923 طن رمل، و11270 طن كلينكر.

كما قام الميناء أيضًا 350 طن علف بنجر، علاوة على 13871 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 95 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 176 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 130997 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 210188 طنًّا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3951 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4455 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 11 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.