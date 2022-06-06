ميناء دمياط يستقبل 53 ألف طن قمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية

أعلنت هيئة ميناء دمياط استقبال السفينة المصرية (وادى الكرم) وعلى متنها حوالى 53 ألف طن من القمح الوارد من بلغاريا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية، في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية.

كما أعلنت الهيئة استقبال السفينة (ترامب ليدى) بمنطقة الانتظار بالميناء، التي ترفع علم مالطا وعلى متنها شحنة تقدر بحوالى 63 ألف طن من القمح الوارد من روسيا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ومن المنتظر أن تبدأ في تفريغ تلك الشحنة فور تراكيها على الرصيف المخصص لاستقبالها.

وأوضح اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الميناء مستمر في استقبال وتداول السلع الاستراتيجية من القمح والحبوب والغلال بعد نجاح مصر في فتح مصادر جديدة لتأمين الامدادات الخاصة بتلك السلع، وكذلك تأمين الامدادات الواردة من المصادر الاعتيادية سواءً خارجياً أو داخلياً، حيث تعمل الدولة على تأمين احتياجاتها من كل دول العالم وطبقاً للمعايير الصحية المعمول بها على الرغم من الأزمة التى يمر بها العالم.

وذكر “حواش” أن ميناء دمياط يتمتع بقدرات تخزينية كبيرة خاصةً بعد إقامة الصوامع المعدنية الجديدة بطاقة تخزينية تبلغ حولى 70 ألف طن، إضافة إلى الصوامع الاسمنتية ذات السعة التخزينية 150 الف طن، وبذلك تبلغ الطاقة التخزينية الاجمالية للصوامع بالميناء حوالى 220 الف طن.

ويأتي ذلك تنفيذاً للتكليفات الرئاسية فى التوسع لإنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومى للصوامع ضمن الرؤية الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائى والحفاظ على مخزون واحتياطي كاف من القمح.

يذكر أن يوجد بـ(ميناء دمياط) عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.