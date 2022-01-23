ميناء دمياط يستقبل 5267 رأس ماشية حية ومعدلا العمل لم تتأثر بالطقس السيء

أعلن المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه برغم الأحوال المناخية السيئة التى تتعرض لها بعض المحافظات، فإن الميناء لم يغلق البوغاز، ومستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، لافتا إلى أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، حيث تعامل الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 39200 طن ذرة و730 طن خشب زان و12387 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 1600 طن كالسيوم فلوريد و5881 طن قمح و7905 طن ابلاكاش و5267 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1446 طن.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 1400 طن فوسفات و780 طن نترات امونيوم و4349 طن ملح ويضاف إلى ما سبق 965 طن يوريا.

وذكر أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 781 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطس وبسلة وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وبطاطا وخس وقصب وكزبرة وبصل وفول وفول سودانى)، وفواكه (برتقال وفراولة ومانجو وبلح ويوسفي)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية والأردن وأمريكا وسلوفينيا وإيطاليا والصين وانجلترا وكرواتيا والهند ومالطا وهولندا وفرنسا والمانيا واندونيسيا وسريلانكا وبلجيكا وسنغافورة.

ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 486 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3290 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 142072 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 158197 طنا.

وقال المركز أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2484 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4615 شاحنة.

يذكر أن يوجد بـ”ميناء دمياط” عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.