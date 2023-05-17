ميناء دمياط يستقبل 5264 طن حديد ويُصدر 8800 طن ملح

أصدر

الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1431 طن خشب زان و10622 طن خردة و16393 طن فول صويا و5264 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 7046 طن قمح علاوة على 50 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 21064 طن يوريا و2358 طن رمل و7600 طن أسمنت صب.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2494 طن كسب فول صويا و309 طن بصل و921 طن حديد و1100 طن مولاس و8800 طن ملح ويضاف إلى ما سبق 6840 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 406 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 144 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1445 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 169627 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103736 طنًا.

وقال إنه غادر هيئة ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1286 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضي.

وأشار المركز إلى أن قطارا آخر قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من أكتوبر، وبعد ذلك غادر القطار بعد أن قام بشحن 25 حاوية 40 قدما متجه الى السخنة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 5682 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.