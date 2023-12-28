ميناء دمياط يستقبل 52500 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (EDFU) القادمة من بلغاريا وعلى متنها 52500 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 224 م، وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 37 سفينة- من بينها السفينة (EDFU) سالفة الذكر- حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 4532 طن قمح، و4000 طن كسب صويا، و6833 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضًا 400 طن زيت طعام، و6448 طن حديد، يضاف إلى ما سبق 9350 طن فول.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 888 طن أسمنت معبأ، و1150 طن مولاس، و19014 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 1015 طن ملح معبأ، علاوة على 17797 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 988 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 383 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1747 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 129127 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 281213 طنًّا.

وقال إنه غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3930 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4994 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.