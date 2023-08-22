ميناء دمياط يستقبل 5249 طن أبلاكاش ويُصدر 1812 طن مخلفات بنجر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 سفينة، فيما غادر 12 سفينة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 11750 طن خردة، و1999 طن خشب زان، و3000 طن كسب صويا.

كما استقبل الميناء أيضًا 190 طن حديد، و5249 طن أبلاكاش، و5000 طن فول صويا، و19149 طن قمح.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع، مثل 1391 طن ملح صب، و2200 طن كسب صويا، و1058 طن رمل، و1812 طن مخلفات بنجر.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 3390 طن مولاس، علاوة على 5206 أطنان بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 851 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 280 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4253 حاوية مكافئة.

وأرضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 121400 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164634 طنًّا.

وذكر أنه غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2243 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر، بعد أن قام بتفريغ عدد 50 حاوية 20 قدمًا، قادمًا من السادس من أكتوبر.

وأشار المركز إلى أن الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 4907 شاحنات.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 11 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينها السفينة (SANTY) القادمة من روسيا، وعلى متنها 33000 طن قمح لصالح القطاع الخاص.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.