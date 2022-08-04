ميناء دمياط يستقبل 5225 طن قمح ويُصدر 880 طن أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، فيما غادرته 8 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 3293 طن أبلاكاش و14833 طن ذرة و5225 طن قمح و1793 خشب زان.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا 6140 طن حديد، علاوة على 709 أطنان خردة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 8600 طن يوريا و2900 طن مولاس و880 طن أسمنت ويضاف إلى ما سبق 6604 أطنان بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1027 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 158 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2113 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 52344 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 213806 أطنان.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر ميناء دمياط قطار بعد أن تم تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 3946.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.