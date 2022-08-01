ميناء دمياط يستقبل 52.5 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (AVRA I) القادمة من بلغاريا- التي ترفع عَلَم اليونان- وعلى متنها حمولة تقدر بـ52.500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يبلغ طولها 189 م، وعرضها 32 م، وبغاطس 12.60 م. يأتي ذلك تأكيدًا لجاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح وتخزينه، في إطار جهود الدولة من اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية، والتي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

في سياق متصل أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 سفينة، فيما غادر 10 سفن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 30 سفينة، من بينهم السفينة (AVRA I)، حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4800 طن خردة، و1200 طن مولاس، و23 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضًا 3202 طن أبلاكاش، و6000 طن ذرة، و15695 طن قمح، و1152 خشب زان، يضاف إلى ما سبق 500 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 77 طنًّا.

وذكر المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 200 طن يوريا، و2090 طن أسمنت، و2301 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 453 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 506 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3280 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 23368 طنًّا، بينما بلغ رصيده بمخازن القطاع الخاص 222643 طنًّا.

ولفت المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 3278 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.