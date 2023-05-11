ميناء دمياط يستقبل 5100 طن قمح ويُصدر 20050 طن ملح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن.. بينما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 930 طن خشب زان و6000 طن فول و5900 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 2373 طن حديد و7000 طن كسب صويا و24785 طن ذرة و5100 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 2450 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 3100 طن مولاس و20050 طن ملح صب و11956 طن يوريا و3150 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا 17024 طن كلينكر علاوة على 8290 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1122 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 166 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2530 حاوية مكافئة.

المركز الإعلامي وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء 173487 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 110772 طنًا.

وقال المركز، غادر الميناء 5 وحدات نهرية (بارجات) بعد أن قامت بتحميل 2500 طن قمح، موضحا أنها متجهه إلى صوامع امبابة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الـ5 وحدات نهرية سالفة الذكر كانت قادمة من محافظة المنيا، حيث تم تفريغ 2056 طن أسمنت معبأ أبيض.

وأضاف المركز الإعلامي أن هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3817 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 4895 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.