ميناء دمياط يستقبل 5000 طن فول ويُصدر 4500 طن مولاس

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادرته 17 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1012 طن خشب زان و5000 طن فول و2355 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 5000 طن كسب صويا و13518 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 7062 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 1735 طن أسمنت معبأ و4500 طن مولاس و9890 طن يوريا و645 طن رمل.

كما قام البناء أيضا بتصدير 19496 طن كلينكر بالإضافة إلى 12100 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 549 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 59 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2512 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 179745 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 112990 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2480 طن قمح متجهين إلى كفر الشيخ وكوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5381.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 14 سفينة، بينما غادر 7 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.