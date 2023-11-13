ميناء دمياط يستقبل 5000 طن سكر ويُصدر 2183 طن ملح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، فيما غادر 6 سفن، لافتًا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 13974 طن خردة، و9307 طن حديد، و5000 طن سكر.

كما استقبل الميناء 588 طن عدس، و928 طن بذرة كتان، و1345 طن خشب زان، و11471 طن قمح، و8000 طن ذرة، يضاف إلى ما سبق 1783 طن أبلاكاش.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع، مثل 2800 طن يوريا، و8521 طن رمل و2183 طن ملح.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 400 طن مولاس، علاوة على 5357 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 616 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 77 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5721 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 77301 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 408175 طنًّا.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2336 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة وكوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4762 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 18 سفينة، بينما غادر 17 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يُذكَر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.