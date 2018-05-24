ميناء دمياط يستقبل 5 سفن حاويات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات، و3 سفن بضائع عامة، وغادرت 4 سفن حاويات، و7 سفن بضائع عامة.ووصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 19 سفينة، و11 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول. فيما غادر الميناء، مساء أمس، القطار رقم 244

محمود محسن





استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات، و3 سفن بضائع عامة، وغادرت 4 سفن حاويات، و7 سفن بضائع عامة.





ووصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 19 سفينة، و11 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.





فيما غادر الميناء، مساء أمس، القطار رقم 2444 محملًا بـ1337 طن قمح، في حين غادرت 137 سيارة نقل محملة بـ7147 طن قمح.





وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168934 طنا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 19308 أطنان.





وشملت حركة الصادر من الميناء 5400 طن يوريا، و8210 أطنان فوسفات، و1100 طن ملح، و5500 طن علف بنجر، و1750 طن رمل.