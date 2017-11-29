ميناء دمياط يستقبل 5 سفن حاويات وبضائع 29 نوفمبر

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى12 سفينة بالمخطاف الخارجي للمينا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في الثالثة والنصف مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2459، وفي التاسعة والنصف القطار رقم 2441، وفي الثانية والنصف صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2460 بـحمولة إجمالية 3899 طن قمح، في حين غادر 136 سيارة بحمولة 6229 طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 163705 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14383 طنا.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 1000 طن يوريا، و 14350 طن ملح، و 1700 طن رمل.