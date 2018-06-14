ميناء دمياط يستقبل 5 سفن بضائع ويُصدر 450 طن رخام

محمود محسن استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و11 سفينة بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و11 سفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء، في الحادية صباح أمس الأربعاء، القطار رقم 2476، وفي السادسة مساء أمس القطار رقم 2462، بحمولة إجمالية 2613 طن قمح، في حين غادر 126 سيارة نقل محملة بـ6163 طن قمح.

تجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 81362 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 24555 طنًّا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2000 طن سماد سائل، و450 طن رخام، و16000 طن يوريا، و1128 طن ملح، و9347 طن فوسفات، و2450 طن حديد بيليت.