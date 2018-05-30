ميناء دمياط يستقبل 5 سفن بضائع ويُصدر 1240 طن فوسفات

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، إضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، إضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن غادر الميناء في السابعة مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2442، وفي السادسة صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2467، بحمولة إجمالية 2713 طن قمح، في حين غادر 144 سيارة نقل محملة بـ 7078 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 145096 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 9866 طنا.

ولفت إلى أن الميناء استقبل في الثالثة صباح اليوم قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

وجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 7200 طن يوريا و1240 طن فوسفات و5520 طن مولاس و3383 طن رمل و850 طن ملح وإعادة شحن 2100 طن كسب فول صويا.