ميناء دمياط يستقبل 5 سفن بضائع عامة

محمود محسن استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- سفينتين حاويات و3 بضائع عامة، وغادرت اثنتين حاويات وأخرى بضائع عامة. وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22،…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- سفينتين حاويات و3 بضائع عامة، وغادرت اثنتين حاويات وأخرى بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، بالإضافة إلى 9 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1257 طن قمح، في حين غادرت 70 سيارة نقل محملة بـ 3056 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 152151 طنًا، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنًا.

تجدر الإشارة إلى أن الميناء استقبل في السابعة صباح اليوم الإثنين قطار محمل بـ 960 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 9627 طن يوريا، و4637 طن رمل، و2774 طن كوارتز، و2600 طن فوسفات، و1500 طن سماد سائل، و1400 طن حديد بليت.