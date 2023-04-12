ميناء دمياط يستقبل 498 رأس ماشية حية ويصدر 766 طن ملح معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 649 طن خردة و1110 طن عدس و273 طن بسلة و2800 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضا 5000 طن ذرة و3804 طن قمح و3500 طن صويا و250 طن خشب زان ويضاف إلى ما سبق 498 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 161 طن.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 10880 طن يوريا صب و226 طن يوريا معبأ و619 طن صويا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 501 طن بودرة طفلة معبأ و766 طن ملح معبأ و1450 طن مولاس و3073 طن كلينكر و5300 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 520 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 51 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4591 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلي 158809 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 131812 طنًا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2517 طن قمح متجهين إلى شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5149 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 6 سفن، بينما غادر 10 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.