ميناء دمياط يستقبل 4950 رأس ماشية ويُصدر 6657 طن رمل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، فيما غادرته 8 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 8500 طن ذرة و760 طن فول و7000 طن خردة و1834 طن خشب زان و4500 طن صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 2350 طن بضائع متنوعة علاوة على 4950 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1633 طن.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 4658 طن يوريا و6657 طن رمل و8800 طن اسمنت معبأ، ويضاف إلى ما سبق 603 أطنان بضائع متنوعة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 94 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 43 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 84 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 131105 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 99810 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3942 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5937 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 9 سفن، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.