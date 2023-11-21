ميناء دمياط يستقبل 4875 طن ذرة ويُصدر 3840 طن علف

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن، فيما غادر 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن بالميناء 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 3489 طن خردة و2292 طن فول صويا و1203 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 4875 طن ذرة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 3043 طن رمل و6136 طن ملح و4122 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3840 طن علف علاوة على 270 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 286 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 48 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3306 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 84295 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 386987 طنًا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2351 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والفيوم، بإلإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 4277 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 14 سفينة، بينما غادر 10 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.