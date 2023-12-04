ميناء دمياط يستقبل 4808 رأس ماشية حية ويُصدر 13069 طن يوريا (جراف)

أصدر المركز لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 11 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4800 طن خردة و1500 طن حمص و6067 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 14255 طن قمح و2546 طن ذرة و4808 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1427 طن.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 6957 طن رمل و1000 طن فلوسبار و13069 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1530 طن ملح معبأ و10466 طن بضائع متنوعة.

وقال أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 451 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 385 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2844 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 120475 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 353943 طنًا.

وذكر أن غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3713 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي وشبرا، بالإضافة إلى مغادرة 3 قطارات أخرى بعد أن تم تفريغ 75 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية.

كما غادر الميناء عدد 2 وحدة نهرية (بارج) متجهتان إلى امبابة بعد أن تم تحميل شحنة قمح تبلغ 854 طن تقريبا، حيث كان الوحدتان قادمتان من محافظة المنيا وتم تفريغهما من شحنة أسمنت معبأ تبلغ 806 طن تقريبا.

وأشار المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت 4664 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 18 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن بالميناء 44 سفينة، ومن بينهم السفينة (ELLY) القادمة من رومانيا وعلى متنها 64061 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.