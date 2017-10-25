ميناء دمياط يستقبل 48 ألف طن سكر

محمود محسناستقبل ميناء دمياط السفينة "GH BLACK CAVIAR"، محملة بـ 48646 طن سكر، علاوة على 4 سفن حاويات وبضائع عامة، فيما غادرت 5 أخريات حاويات و6 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16، بالإضافة إلى 12 بالمخطاف

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط السفينة “GH BLACK CAVIAR”، محملة بـ 48646 طن سكر، علاوة على 4 سفن حاويات وبضائع عامة، فيما غادرت 5 أخريات حاويات و6 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16، بالإضافة إلى 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أن غادر الميناء في السابعة والنصف -مساء أمس الثلاثاء- القطار رقم 2473، وفي الثانية والنصف صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2463، بحمولة إجمالية 2636 طن قمح، في حين غادر 93 سيارة بحمولة 4248 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 166055 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14898 طناً.

وفي هذه الأثناء استقبل الميناء قطار محمل بـ 960 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 11000 طن يوريا، و3000 طن فوسفات، و1120 طن ملح، و3300 طن رمل.